Im März war Baustart, im August Richtfest für das neue Schwimmbad in Harzgerode. Seitdem ist allerhand passiert auf der Baustelle in der Friederikenstraße.

Neues Schwimmbad für Harzgerode: So geht es voran - Einblicke in die Baustelle

Das Gebäude bekommt noch eine Holzfassade. Im Inneren laufen die Arbeiten auf Hochtouren.

Harzgerode/MZ. - Man braucht nicht mehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, was in der Friederikenstraße in Harzgerode entsteht. Die Gebäudehülle des neuen Hallenbads steht schon länger. Im Inneren laufen die Arbeiten jetzt auf Hochtouren. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn man sieht, dass so ein großes Projekt so reibungslos läuft“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) beim Gang über die Schwimmbad-Baustelle.