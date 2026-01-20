Zwischen Allstedt und Querfurt sorgt ein maroder Durchlass seit Dezember für eine Vollsperrung. Die Umleitung auf kurzem Weg funktioniert nicht mehr. Wann wird repariert?

Umleitung zerfahren - Umweg zwischen Allstedt und Querfurt ist jetzt größer

Zwischen Allstedt und Lodersleben ist jetzt auch die kurze Umleitung über Winkel und Gatterstädt gesperrt (Symbolbild).

Allstedt/MZ. - Seit Anfang Dezember ist sie voll gesperrt, die L219 zwischen Allstedt und Querfurt. An einem Durchlass, den die Straße zwischen dem Ortsausgang von Lodersleben und dem Flugplatz Allstedt überquert, waren so schwere Schäden festgestellt worden, dass die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) hier keinen Verkehr mehr durchlassen kann.