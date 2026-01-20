Im Jahresinterview spricht Ortsbürgermeister Ralf Klar über den geplanten Radweg R1, kommende Herausforderungen und den starken Zusammenhalt im Ort.

Radweg Richtung Schadeleben soll 2026 kommen – Ortsbürgermeister Ralf Klar blickt nach vorn

Ralf Klar ist der Ortsbürgermeister in Neu Königsaue. Hier zu sehen bei der Einweihung des sanierten Dorfgemeinschaftshauses.

Neu Königsaue/MZ. - In einem Jahresinterview spricht Neu Königsaues Ortsbürgermeister Ralf Klar über Wünsche für den Ascherslebener Ortsteil, um den Ort voranzubringen, bevorstehende Projekte und Rückschläge im Jahr 2025. Auch, welche wichtige Rolle die Vereine im Ort spielen, erklärt er.