  4. Interview mit den Neu Königsauer Ortsbürgermeister: Radweg Richtung Schadeleben soll 2026 kommen – Ortsbürgermeister Ralf Klar blickt nach vorn

Im Jahresinterview spricht Ortsbürgermeister Ralf Klar über den geplanten Radweg R1, kommende Herausforderungen und den starken Zusammenhalt im Ort.

Von Detlef Anders 20.01.2026, 14:30
Ralf Klar ist der Ortsbürgermeister in Neu Königsaue. Hier zu sehen bei der Einweihung des sanierten Dorfgemeinschaftshauses.
Ralf Klar ist der Ortsbürgermeister in Neu Königsaue. Hier zu sehen bei der Einweihung des sanierten Dorfgemeinschaftshauses. (Foto: Thomas Tobis/Archiv

Neu Königsaue/MZ. - In einem Jahresinterview spricht Neu Königsaues Ortsbürgermeister Ralf Klar über Wünsche für den Ascherslebener Ortsteil, um den Ort voranzubringen, bevorstehende Projekte und Rückschläge im Jahr 2025. Auch, welche wichtige Rolle die Vereine im Ort spielen, erklärt er.