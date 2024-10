Mehr Elektronik und Digitales, viel weniger „friemeln“: Mika Richter (18/l.) und der 51-jährige Sven Bärthel arbeiten Seite an Seite in einer Kfz-Werkstatt.

Naumburg - Welche Erwartungen haben junge Menschen an ihren Job, welche Visionen? Und wie blicken „alte Hasen“ auf ihren bereits zurückgelegten Berufsweg? In einer losen Reihe besucht Tageblatt/MZ Unternehmen an Saale und Unstrut, um dort mit Beschäftigten verschiedener Generationen ins Gespräch zu kommen – heute im Autohaus Possögel in Naumburg, das, gegründet 1912 von Franz Possögel, heute in dritter Generation von dessen Enkel Frank Possögel geleitet wird und knapp 40 Beschäftigte zählt.