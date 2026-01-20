In der Nacht von Montag auf Dienstag war der Himmel in rot und grün getaucht. Die MZ sucht die schönsten Leserfotos des Spektakels und wird einige veröffentlichen.

Auch vor den Toren Dessaus, wie hier in Quellendorf, waren die Polarlichter gut zu sehen. MZ-Leserin Josefin Mimel hat das Spektakel in der Nacht mit ihrem Handy festgehalten.

Dessau-Roßlau/MZ - Urlauber zahlen viel Geld, um sie in Norwegen, Island oder Schweden einmal im Leben zu sehen: Nordlichter. In Dessau-Roßlau konnten aufmerksame Beobachter in der Nacht von Montag auf Dienstag die spektakulären Farmen aber auch am heimischen Nachthimmel sehen. Minutenlang war der Sternenhimmel in rot und grün getaucht.

Sonnenstrum mit Folgen

Auf Kachelmann Wetter erklärt der gleichnamige Meteorologe, wie es zu dem Farbenspiel kam. Demnach war ein Sonnenstrum, nach Jürgen Kachelmann der heftigste seit 20 Jahren, verantwortlich für das Spektakel. „Ein heftiger X1.9-Flare auf der Sonne schleuderte hochenergetische Protonen und eine gewaltige Plasmawolke direkt zu uns.“ Durch die Straglung sei sogar die GPS-Genauigkeit in der vergangenen Nacht beeinträchtigt gewesen.

Die schönsten Fotos werden gesucht

Für die Dessau-Roßlauer stand indes die Schönheit der Polarlichter im Fokus. Die MZ veröffentlicht am Mittwoch die schönsten Bilder. Wer möchte, dass sein Schnappschuss aus der vergangenen Nacht veröffentlicht wird, schickt das Bild bitte unter Angabe seines vollständigen Namens per E-Mail an redaktion.dessau-rosslau.de Betreff: Polarlichter. Bitte auch dazuschreiben, wo das Bild aufgenommen wurde. Eine Auswahl veröffentlicht die MZ am Mittwoch.