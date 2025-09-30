Stadt und Saaleschifffahrt schließen Vereinbarung. Ab wann geheiratet werden kann und welche Termine es gibt

In Bad Kösen in den Hafen der Ehe: Klar Schiff fürs Heiraten

Bad Kösen. - Das Thema wurde in den politischen Gremien lange diskutiert, das Ansinnen fast ausnahmslos für gut befunden: eine Heirat auf dem Motorschiff „Rudelsburg“ in Bad Kösen. Jetzt steht fest: Ab Sommer nächsten Jahres sind Trauungen auf dem Schiff möglich; die Termine stehen, und Anmeldungen sind ab sofort möglich. Eine entsprechende Vereinbarung ist kürzlich im Naumburger Rathaus von Fachbereichsleiter Lars-Peter Maier und Manfred Berro von der Saaleschifffahrt Bad Kösen unterzeichnet worden.