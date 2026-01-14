Größte Landwirtschaftsmesse Zurück auf der „Grünen Woche“: Was der Saalekreis in Berlin erreichen will
Nach Jahren als Untermieter präsentiert sich der Saalekreis auf der „Grünen Woche“ in Berlin wieder mit eigenem Stand. Regionale Firmen und Kommunen sind mit an Bord. Was soll das bringen?
14.01.2026, 08:56
Merseburg/Bad Lauchstädt/ Steuden. - Fleisch, Wein und Honig aus der Region zwischen Petersberg und Geiseltalsee – all das können Besucher der „Grünen Woche“, die an diesem Freitag startet und auf dem Ausstellungsgelände unter dem Berliner Funkturm dann zehn Tage geöffnet ist, erleben. Nach einer längeren Pause kehrt der Saalekreis erstmals wieder mit einem komplett eigenen Stand auf die Landwirtschaftsmesse zurück.