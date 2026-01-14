Nach Jahren als Untermieter präsentiert sich der Saalekreis auf der „Grünen Woche“ in Berlin wieder mit eigenem Stand. Regionale Firmen und Kommunen sind mit an Bord. Was soll das bringen?

Zurück auf der „Grünen Woche“: Was der Saalekreis in Berlin erreichen will

Der Saalekreis hat Erfahrungen auf der „Grüne Woche“: 2019 war er schon mal mit einem eigenen Stand vor Ort.

Merseburg/Bad Lauchstädt/ Steuden. - Fleisch, Wein und Honig aus der Region zwischen Petersberg und Geiseltalsee – all das können Besucher der „Grünen Woche“, die an diesem Freitag startet und auf dem Ausstellungsgelände unter dem Berliner Funkturm dann zehn Tage geöffnet ist, erleben. Nach einer längeren Pause kehrt der Saalekreis erstmals wieder mit einem komplett eigenen Stand auf die Landwirtschaftsmesse zurück.