weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Landwirtschaft: Sachsen-Anhalt zeigt sich auf Grüner Woche in Berlin

EIL
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Landwirtschaft Sachsen-Anhalt zeigt sich auf Grüner Woche in Berlin

Mais, Rüben, Kürbisse und einiges mehr wird jedes Jahr in Sachsen-Anhalt angebaut und verarbeitet. Und auch sonst hat das Land einiges zu bieten. Was genau soll in der Hauptstadt präsentiert werden.

Von dpa 08.01.2026, 15:45
Sachsen-Anhalt will sich auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren.
Sachsen-Anhalt will sich auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Berlin/Magdeburg - Auch im Jubiläumsjahr der Messe will sich das Land Sachsen-Anhalt auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren. Mehr als 100 Aussteller sollen Tradition, Innovation und Regionen Sachsen-Anhalts zeigen, wie die Agrarmarketinggesellschaft mitteilte. Im Fokus soll in diesem Jahr die Maisproduktion im Land stehen.

Die Grüne Woche findet vom 16. bis zum 25. Januar statt und feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Auf der Messe stehen traditionell die Themen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau im Vordergrund. Offiziell eröffnet werden soll der Länderauftritt am 19. Januar von Ministerpräsident Reiner Haseloff und Landwirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU).

Aus Sachsen-Anhalt präsentieren sich unter anderem verschiedene Lebensmittelhersteller, darunter der Wittenberger Kekshersteller Wikana und der Freyburger Sekthersteller Rotkäppchen. Neben verschiedenen Unternehmen sind auch einzelne Regionen des Landes mit Ständen vor Ort, unter anderem wollen sich die Börde und der Saalekreis vorstellen.