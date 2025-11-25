weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Vorweihnachtszeit im Saalekreis: Was es auf Weihnachtsmärkten im südlichen Saalekreis Neues gibt

Vorweihnachtszeit im Saalekreis Was es auf Weihnachtsmärkten im südlichen Saalekreis Neues gibt

Die Weihnachtsmärkte im südlichen Saalekreis laden Besucher nicht nur zum traditionellen Programm mit Glühwein und festlicher Musik ein. Die MZ gibt eine Übersicht über die vorweihnachtlichen Neuerungen.

Von der Redaktion 25.11.2025, 06:00
Ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann sitzt mit einem Kind auf dem Schoß in einem festlich dekorierten Bereich des Weihnachtsmarktes Leuna 2024, umgeben von Tannengrün, Zapfen und weihnachtlicher Beleuchtung. Weihnachtsmarkt, Leuna, Weihnachtsmann, Kind, Weihnachten, Nikolaus, Tannendekoration, Zapfen, 2024
Ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann sitzt mit einem Kind auf dem Schoß in einem festlich dekorierten Bereich des Weihnachtsmarktes Leuna 2024, umgeben von Tannengrün, Zapfen und weihnachtlicher Beleuchtung. Weihnachtsmarkt, Leuna, Weihnachtsmann, Kind, Weihnachten, Nikolaus, Tannendekoration, Zapfen, 2024 (Foto: Stadt Leuna/H. Hickmann)

Saalekreis/MZ. - Wenn die ersten Glühweinstände öffnen und festliche Musik durch die Innenstädte klingt, läuten die Weihnachtsmärkte die Vorweihnachtszeit im Saalekreis ein. Einige Besucher kennen die traditionellen Veranstaltungen schon seit Jahren – doch in diesem Advent gibt es einiges, das neu ist.