Die Weihnachtsmärkte im südlichen Saalekreis laden Besucher nicht nur zum traditionellen Programm mit Glühwein und festlicher Musik ein. Die MZ gibt eine Übersicht über die vorweihnachtlichen Neuerungen.

Was es auf Weihnachtsmärkten im südlichen Saalekreis Neues gibt

Ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann sitzt mit einem Kind auf dem Schoß in einem festlich dekorierten Bereich des Weihnachtsmarktes Leuna 2024, umgeben von Tannengrün, Zapfen und weihnachtlicher Beleuchtung. Weihnachtsmarkt, Leuna, Weihnachtsmann, Kind, Weihnachten, Nikolaus, Tannendekoration, Zapfen, 2024

Saalekreis/MZ. - Wenn die ersten Glühweinstände öffnen und festliche Musik durch die Innenstädte klingt, läuten die Weihnachtsmärkte die Vorweihnachtszeit im Saalekreis ein. Einige Besucher kennen die traditionellen Veranstaltungen schon seit Jahren – doch in diesem Advent gibt es einiges, das neu ist.