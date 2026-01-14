Der Theologe und ehemalige DDR-Bürgerrechtler Frank Richter empfiehlt in einem Buch Orte, an denen das Ehrenamt blüht. Eine Begegnung im Saalekreis

„Wir schieben die Falschen ab“: Dem Theologen Frank Richter kommt in der Migrationspolitik die Menschlichkeit zu kurz.

Halle/Dölkau/MZ - Zum Abschied hatte Frank Richter dem Besucher noch einen Tipp mit auf den Weg gegeben. „Fahren Sie nach Schmirma!“ Und geschwärmt von der romanischen Dorfkirche mit ihren expressionistischen Deckengemälden des halleschen Malers Karl Völker aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Wer mehr wissen will über die Bilder in dem Kirchlein unweit des Geiseltalsees im Saalekreis, kann in einem Buch nachlesen, das Richter gerade herausgegeben hat: In „Oasen im Osten“ beschreiben verschiedene Autorinnen und Autoren 24 ostdeutsche Orte, an denen ehrenamtliches Engagement blüht.