Mehr als ein Jahr ist vergangenen, seit Ordnungs- und Veterinäramt in Bad Lauchstädt fast 130 Hunde aus einer vermeintlichen Hundepension retteten. Deren Betreiberin ist wegen Tierquälerei angeklagt. Doch ein Prozess scheiterte nun erneut.

Halle/Bad Lauchstädt/MZ. - 128 großteils verwahrloste Hunde, von denen vier starben. Dazu mehrere Hunderttausend Euro Kosten, die dem Saalekreis durch die Unterbringung der Tiere entstanden sind – das sind die nüchternen Zahlen zu einer Razzia auf dem Gelände einer vermeintlichen Hundepension am Bad Lauchstädter Umspannwerk. 13 Monate sind seither vergangen. Doch während die geretteten Tiere mittlerweile großteils ein neues Zuhause gefunden haben, steht die juristische Aufarbeitung weiter aus. Am Dienstag scheiterte erneut ein Versuch dazu.