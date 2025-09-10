Ahsoka war ein Welpe, als die Behörden sie und 120 weitere Hunde bei Bad Lauchstädt aus einer vermeintlichen Hundepension retteten. Mittlerweile hat sie in der Goethestadt ein echtes Zuhause gefunden, bei einer ihrer Retterinnen.

Gerettete Hunde von Bad Lauchstädt: Ahsoka findet ihr Glück bei der Feuerwehr

Bad Lauchstädts Ortswehrleiterin Claudia Hintz hat Ahsoka als Welpe aus der damaligen Tierrettungsaktion aufgenommen.

Bad Lauchstädt/MZ. - Ob es auch für Ahsoka Liebe auf den ersten Blick war? Man kann sie nicht fragen. Aber wenn man ihr aufgewecktes Verhalten und das freundlich abgeleckte Gesicht betrachtet, scheint die Mischlingshündin sehr glücklich mit ihrem Schicksal, das sich aus den ersten beiden Begegnungen mit Claudia Hintz ergab.