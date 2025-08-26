Die dritte Verhandlungsrunde hat den Durchbruch gebracht: Verdi und das kreiseigene Busunternehmen PNVG haben sich am Dienstag auf einen neuen Manteltarifvertrag geeinigt. Wie das gelang und warum dennoch bald wieder Verhandlungen anstehen.

Streiks im Busverkehr im Saalekreis abgewendet: Verdi und PNVG einigen sich auf Tarifvertrag

Merseburg/MZ. - „Wir haben verhandelt und im Ergebnis bleiben die Leute nicht an den Haltestellen stehen“, verkündete Enrico Kretzschmar, Geschäftsführer der PNVG, dass sich sein Unternehmen am Dienstag mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf einen neuen Manteltarifvertrag geeinigt hat. Angedrohte Arbeitskampfmaßnahmen, also Streiks, im Busverkehr im südlichen Saalekreis sind damit zumindest vorerst vom Tisch.