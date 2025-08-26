weather heiter
  4. Künftiges Bürgerrathaus in Eisleben: In der alten Grabenschule in Eisleben sind die ersten Gewerke tätig

Die ehemalige Schule in der Eisleber Grabenstraße wird saniert und zum Bürgerrathaus umgebaut. Welche Arbeiten zur Zeit laufen.

Von Jörg Müller 26.08.2025, 20:00
Die ehemalige Grabenschule wird saniert und erweitert. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ. - Dass die ehemalige Grabenschule in Eisleben saniert wird, ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Nachdem im Frühjahr zunächst die beiden Nachbarhäuser Grabenstraße 39 und 43 abgerissen worden waren, sind jetzt die ersten Gewerke an und in dem Schulgebäude tätig.