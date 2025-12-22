Im Saalekreis wurden im vergangenen Jahr über eintausend Tonnen Elektroschrott gesammelt. Was Land und Kreis tun, um Verbraucher zur Wiederverwendung zu bewegen.

In vielen Fällen müssen elektronische Geräte nicht im Müll landen, sondern können repariert und wiederverwendet werden.

Saalekreis/Merseburg/mz. - Laut dem Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt gehört Elektroschrott weltweit zu den am schnellsten wachsenden Abfallarten. Weil mit dem Wegwerfen von elektronischen Geräten wichtige Ressourcen verloren gehen, solle man auf Recycling und Wiederverwendung setzen.