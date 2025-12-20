AMG Lithium betreibt auf dem Areal der alten Filmfabrik die europaweit erste Lithiumraffinerie. Nun wird weiter investiert.

AMG Lithium setzt in Wolfen auch auf Recycling - Bund gibt 34 Millionen Euro für neues Verfahren

Blick in die bereits laufende Produktionsanlage von AMG Lithium in Wolfen.

Wolfen/MZ. - AMG Lithium setzt in Wolfen Maßstäbe. Das Unternehmen betreibt auf dem Areal der alten Filmfabrik die europaweit erste Lithiumraffinerie und stellt dort hochreines Lithiumhydroxid her, das wiederum für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge benötigt wird.