Sachsen-Anhalter verursachen immer mehr Müll. Experten beobachten das mit Blick auf die Folgen für die Umwelt mit Sorge. Welche Rolle das Homeoffice und das Wetter dabei spielen und warum zunehmend Chaos in den Tonnen herrscht.

Weniger Einwohner, mehr Müll: Deshalb füllen sich die Abfalltonnen in Sachsen-Anhalt schneller

Die Abfallmenge pro Kopf ist in Sachsen-Anhalt zuletzt leicht gestiegen. Dabei füllen sich vor allem die Restmüll- und Biotonnen schneller.

Halle/MZ - In vielen Haushalten in Sachsen-Anhalt fällt mehr Müll an. Die Menge an jährlich entsorgtem Haushaltsabfall stieg im vergangenen Jahr um zwölf auf rund 458 Kilogramm pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes hervor. Die Steigerung fällt zwar nur leicht aus, die Art des Abfalls wandelt sich jedoch. Experten beobachten das mit Sorge.