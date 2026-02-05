Gerade entspannt ein Tief die Lage. Doch Hoch „Daniel“ lauert geduldig und könnte bald wieder mit eisigen Ostwinden über Sachsen-Anhalt einbrechen. Was das mit einer Wetterscheide über Deutschland zu tun hat.

Seltenes Naturschauspiel: Ein Nebenbogen bildet sich hinter der Wetterwarte auf dem Brocken.

Halle/MZ - Seit Wochen dienen Mütze und Handschuh als nicht ganz freiwilliges Modeaccessoire, sobald man vor die Haustür tritt. Die Temperaturen wollen nicht so richtig über die Null klettern. Die einen freuen sich, den verstaubten Schlitten mal wieder herausholen zu können, andere ärgern sich über das Schlittern übers ewige Glatteis. Nicht nur die Bahn scheint auf Schnee nicht mehr richtig vorbereitet, auch die Menschen wirken über so viel Kälte irritiert. Endlich mal wieder ein richtiger kalter und weißer Winter – wie ungewöhnlich. Oder nicht?