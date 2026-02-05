Das Licht-Kunstwerk „Beyond Horizons“ von James Turrell, installiert in einer wiederaufgebauten Werkstatt des Bergbaubetriebes nahe Chemnitz, verwirrt die Sinne.

Oelsnitz/MZ - Als die Kuratoren der James-Turrell-Installation „Beyound Horizons 2025“ im Umfeld der Kulturhauptstadt Chemnitz herumfragten, welcher Ort das Werk haben wolle, hatten fast alle abgelehnt. Außer dem kleinen Bergarbeiterstädtchen Oelsnitz im Erzgebirge, gut 20 Kilometer von Chemnitz entfernt, das zusagte. Und sich damit ein spektakuläres Kunstwerk gesichert hat für ganze 15 Jahre und damit und dafür den Wiederaufbau einer eingefallenen Werkstatt auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohlenwerkes „Karl Liebknecht“.