Seit Wochen hat der Winter Sachsen-Anhalt fest im Griff. Das fordert auch die Krankenhäuser heraus. Sie behandeln mehr Patienten. Und das bedeutet teils längere Wartezeiten.

Bei Stürzen auf glattem Untergrund kann es zu vielen verschiedenen Verletzungen kommen.

Halle/MZ. - Das winterliche Wetter macht sich auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts bemerkbar: Es werden mehr Patienten aufgrund von Glätteunfällen behandelt. „Wir haben aufgrund der Wetterlage etwa ein Drittel mehr Patienten als sonst“, sagt Susann Winter, Sprecherin des BG Klinikums Bergmannstrost in Halle. Bis zum Mittwoch seien allein in dieser Woche 240 Patienten nach glättebedingten Stürzen in der Unfallchirurgie und Plastischen Chirurgie behandelt worden.