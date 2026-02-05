Führerschein-Reform in Sachsen-Anhalt 3.400 Euro pro Führerschein: Fahrschüler warten auf sinkende Preise – aber kommen die überhaupt?

Die Politik will die hohen Kosten für den Führerschein senken. Dabei werden auch umstrittene Maßnahmen diskutiert. Viele junge Menschen in Sachsen-Anhalt schieben die Fahrprüfung derweil auf – dabei sind niedrigere Preise noch nicht in Sicht.