weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Führerschein-Reform in Sachsen-Anhalt: 3.400 Euro pro Führerschein: Fahrschüler warten auf sinkende Preise – aber kommen die überhaupt?

Eil
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen

Führerschein-Reform in Sachsen-Anhalt 3.400 Euro pro Führerschein: Fahrschüler warten auf sinkende Preise – aber kommen die überhaupt?

Die Politik will die hohen Kosten für den Führerschein senken. Dabei werden auch umstrittene Maßnahmen diskutiert. Viele junge Menschen in Sachsen-Anhalt schieben die Fahrprüfung derweil auf – dabei sind niedrigere Preise noch nicht in Sicht.

05.02.2026, 18:00
Reiner Nuthmann, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Sachsen-Anhalt, blickt mit Kopfschütteln auf die Reformvorschläge aus Berlin.
Reiner Nuthmann, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Sachsen-Anhalt, blickt mit Kopfschütteln auf die Reformvorschläge aus Berlin. (Foto: Anna Schwanz)

Halle/MZ - Lange waren Fahrlehrer vielerorts ausgebucht, nun sinkt die Nachfrage sprunghaft: Viele Fahrschulen in Sachsen-Anhalt erleben derzeit einen Einbruch der Schülerzahlen. Nach Angaben des Landesfahrlehrerverbands warten zahlreiche junge Menschen auf sinkende Preise.