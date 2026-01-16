Der Chemiekonzern Lyondell-Bassel will sein Recyclingwerk in Merseburg (wohl) endgültig schließen. Auf einem Treffen ging es darum, was aus den 100 Beschäftigten wird. Für die soll es nun etwa ein „Speeddating“ geben.

Schließung des Recyclingswerk: So wollen Stadt Merseburg und Partner den LYB-Beschäftigten helfen

Wo geht die Reise hin für die gut 100 Mitarbeiter des LYB-Werkes im Gewerbegebiet Merseburg-Süd?

Merseburg/MZ. - Welche Perspektiven gibt es für die gut 100 Beschäftigten von Lyondell-Basell (LYB) in Merseburg? Diese Frage stand am Freitagvormittag bei einem Treffen des Chemiekonzerns mit der Stadt, Kammern, Ausbildungsverbünden, Gewerkschaft und weiteren Akteuren im Mittelpunkt. Schließlich droht ihnen die Arbeitslosigkeit, sollte LYB seine Ankündigung vom Dezember umsetzen und das erst vor anderthalb Jahren gekaufte Recyclingwerk, einst APK, schließen.