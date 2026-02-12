Beim Prozessauftakt am Landgericht Halle gegen einen Mann, dem mehrere Körperverletzungen, unter anderem in Merseburg, zur Last gelegt werden, bat dessen Verteidiger darum, den Prozess nicht führen zu müssen. Er fühle sich bedroht von seinem Mandanten. Wie das Gericht reagierte.

„Sehe mich nicht in der Lage, ihn zu verteidigen“ - Pflichtverteidiger bittet aus Angst vor Angeklagtem um Entpflichtung

Ein Prozess am Landgericht Halle musste pausiert werden, weil der Verteidiger sich nicht im Stande sah, den Angeklagten zu vertreten.

Halle (Saale)/Merseburg/MZ. - Wenn Gerichtstermine kurzfristig platzen, dann oft, weil der Angeklagte, ein Zeuge oder auch mal die Staatsanwältin nicht erscheint. Der Grund für die Aussetzung der Hauptverhandlung am Dienstag am Landgericht Halle im Prozess gegen einen 1990 geborenen Mann, der wegen mehrerer Fälle von Körperverletzung angeklagt ist, war jedoch ein außergewöhnlicher.