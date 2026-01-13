Mitteldeutsches Energiedreieck Neue Leitung Bad Lauchstädt nach Sachsen: Strom für den Süden und für Leunas Chemie
Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz will eine Leitung von Bad Lauchstädt nach Sachsen ersetzen. Arbeitstitel: „Energiedreieck Mitteldeutschland“. Dafür gibt es nun konkrete Pläne, die stellt er nun bei Infoterminen vor. Es geht auch ein neues Umspannwerk für den Chemiestandort Leuna.
Merseburg/MZ. - Beim Namen hat sich 50Hertz ein berühmtes Vorbild gewählt. „Energiedreieck Mitteldeutschland“ hat der Übertragungsnetzbetreiber sein neuestes Projekt im Saale- und Burgenlandkreis sowie im angrenzenden Sachsen genannt. Der Trassenverlauf dürfte dabei eine wichtige Rolle gespielt haben, denn die 380-Kilovolt-Leitung soll am Umspannwerk Bad Lauchstädt in Sichtweite des Chemieparks Schkopau beginnen, am Chemiestandort Leuna vorbei bis nach Pulgar vor den Toren Böhlens führen.