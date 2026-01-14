Nach der Brandstiftung in einer Trafostation im Saalekreis laufen Repartur und Ermittlungen. Die Attacke zeigt, wie leicht die Stromversorgung auch im ländlichen Raum attackiert werden kann. Wie lässt sie sich besser schützen und muss die Bevölkerung mit mehr ausfällen rechnen?

Nur noch die verkohlten Reste sind von der alten Trafostation in Großkayna übrig.

Grosskayna/MZ. - Der Ersatz steht am Dienstagvormittag am Rand von Großkayna schon bereit. Ein Sattelschlepper hat die zehn Tonnen schwere Trafostation huckepack. Ihre Vorgängerin liegt in Form eines verrußten Schaltschranks und Schrotts noch am Straßenrand. In der Nacht zum Samstag hatten Unbekannte sie in Brand gesetzt und so knapp 900 Haushalten in Großkayna und Roßbach sowie einem Heizkessel der Fernwärmeversorgung der Ewag den Strom genommen.