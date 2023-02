Mann droht: Großer Polizeieinsatz in Merseburg

Nachdem ein Anwohner Drohungen ausgesprochen hat, sind in die Otto-Lilienthal-Straße nach Merseburg mehrere Polizeifahrzeuge ausgerückt, es folgte die Feuerwehr. Nun soll auch das SEK in Merseburg im Einsatz.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstagnachmittag in der Otto-Lilienthal-Straße in Merseburg gekommen.

Merseburg/MZ - In der Otto-Lilienthal-Straße in Merseburg findet derzeit ein Einsatz mit mehreren Polizeifahrzeugen und der Feuerwehr statt. Ein Mann soll am Nachmittag Drohungen ausgesprochen haben, nähere Informationen gibt es von der Polizeidirektion momentan nicht. Nach MZ-Informationen wurde das SEK aus Magdeburg angefordert und ist inzwischen in Merseburg im Einsatz.