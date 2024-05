Bad Dürrenberg/Querfurt/MZ. - „Wir rennen da sicher nicht mit wehenden Fahnen hinterher“, sagt Matthias Ulrich, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg. Aber angucken und ausprobieren würde er es schon. Es geht um genveränderte Pflanzen. Die Debatte darum hat wieder an Fahrt gewonnen, seit das EU-Parlament in wesentlichen Punkten einem Vorstoß der EU-Kommission zu einer Teilliberalisierung zugestimmt hat. Nun müssen sich noch die Mitgliedsstaaten einigen, ob sie da mitziehen – Ausgang offen.

Bisher gelten für genveränderte Pflanzen in der EU sehr strenge Regeln, die einen Anbau fast unmöglich machen. Die nun vorgeschlagene Änderung sieht vor, dass es für Pflanzen, bei denen maximal 20 Basenpaare im Erbgut durch moderne Gentechnik, wie Genscheren (Crispr), verändert wurden, deutliche Lockerungen gibt, die einen Anbau ermöglichen würden. Produkte, die diese Pflanzen enthalten, müssten dann vor allem für den Verbraucher entsprechend gekennzeichnet werden. Für Gewächse mit mehr als 20 Eingriffen ins Erbgut sollen die bisherigen strengen Regeln dagegen weiter gelten.

Reaktion auf Klimawandel

In Sachsen-Anhalt liegen laut Wirtschaftsministerium bisher noch keine Erfahrungen mit dem Einsatz von genom-editierten Pflanzen jenseits der Forschung vor. In den 2010er Jahren sorgten zwar Freisetzungsversuche von genveränderten Pflanzen im Land für Schlagzeilen, in der Börde gab es sogar zwischenzeitlich einen Schaugarten für solche, doch die waren mit klassischer Gentechnik bearbeitet. Dabei wurde artverfremdetes Erbgut in die DNA einer Pflanze eingeschleust, was ein höheres Risiko ungewollter Mutationen birgt.

Bei der neuen Gentechnik, der Editierung der Genome, können Forscher und Hersteller präziser ohne fremdes Erbgut arbeiten. Das Landeswirtschaftsministerium erkennt darin durchaus Chancen: Die Methode sei schneller und günstiger als normale Pflanzenzucht. Sie helfe besser gegen Klimawandel und sichere die Ernährung. Auch kleinere Unternehmen aus Sachsen-Anhalt könnten sich daran beteiligen. Auf der Aber-Seite führt das Haus von Sven Schulze (CDU) an, dass auch mit der neuen Technik weiterhin die Möglichkeit ungewollter Mutationen bestehe und sich die Genomeditierung schwer nachweisen ließe, weil die Pflanzen sich nicht von gezüchteten unterscheiden.

Züchtung stößt an Grenzen

Bei denen, die verändertes Getreide oder Gemüse in die Erde bringen müssten, den Bauern, herrscht reserviertes Interesse. Geschäftsführer Ulrich in Bad Dürrenberg zählt die Herausforderungen auf, vor denen der Ackerbau steht: Weniger Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln auf der einen, der Klimawandel auf der anderen Seite. Wo der genau hingehe, wisse man noch nicht. Aber die Erfahrung der letzten Jahre zeige: „Die Schwankungen zwischen zu viel und zu wenig Niederschlag nehmen zu. Es gibt mehr Extreme, mehr trockene Phasen.“ Die Landwirtschaft müsse sich Gedanken machen, wie sie die Ernährung für acht Milliarden Menschen auf der Erde sicherstellen kann.

Neben technischer Innovation sei die einzige Möglichkeit, auf die Entwicklungen zu reagieren, die Pflanze selbst, sagt Ulrich: „Der Züchtungsfortschritt der vergangenen Jahre war sicher enorm. Aber er kommt an seine Grenzen, wenn es um Anpassungen an das Klima, Ertrag und Qualität geht.“ Genveränderte Gewächse könnten über diese Grenzen hinausgehen. Ulrich sieht allerdings einen Zwiespalt, weil man noch nicht wisse, welche Folgen der Einsatz auslöse.

Nachfrage wohl gering

50 Kilometer weiter westlich weiß Jörg Kamprad um die verbreiteten Vorbehalte gegen Gentechnik in der Bevölkerung. Der Vorsitzende der Agrargenossenschaft Querfurt würde auch im Falle einer Liberalisierung durch die EU zunächst wenig Nachfrage für genveränderte Pflanzen erwarten – zumindest als Nahrungsmittel. „Es gibt aber sicher industrielle Nutzungsformen, wo solche Pflanzen mehr Akzeptanz finden würden, zum Beispiel Zuckerrüben, die ausschließlich in die Methanolproduktion gehen, oder Raps, der zum Schaumbremser für Waschmittel verarbeitet wird. Die würde ja keiner kosten.“

Ähnlich wie sein Kollege Ulrich in Bad Dürrenberg zeigt sich Kamprad offen, den Anbau von veränderten Pflanzen zu testen – wenn diese Vorteile bringen. Die könnten etwa in besserer Stress- und Trockenresistenz liegen. Denn der Vorstandsvorsitzende ist sich mit Blick auf den Klimawandel sicher: „Trocken- und Hitzephasen werden zunehmen.“ Und am Ende brauche man einfach Pflanzen, die unter solchen Bedingungen sichere Erträge produzieren.