Manuela Brandt hat für ein eigenes Storchennest im Garten viele Hebel in Bewegung gesetzt und erfuhr tolle Unterstützung. Jetzt ging ihr Wunsch in Erfüllung.

Ermlitz/MZ. - Das hätte sich Manuela Brandt nicht träumen lassen. Dienstagfrüh wurde auf dem Grundstück der Familie in Ermlitz auf ihren Wunsch hin das 19. Storchennest im Kreis errichtet. Das Projekt war durch Sponsoring des Nabu-Regionalverbands Merseburg-Querfurt, der Mitnetz Strom und EnviaM möglich geworden. Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling brachte persönlich am Hoftor das Hinweisschild auf die storchenfreundlichen Bewohner an. Da hoffte Manuela Brandt noch, irgendwann zur „Storchenmutter“ zu werden. Tatsächlich waren die Bauleute kaum weg, als der erste Adebar schon das neue Domizil bezog.