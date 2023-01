Die besten Athleten im Saalekreis gesucht - Stimmen Sie mit ab!

Merseburg/MZ - Ein Jahr musste sie wegen Corona mit kleinerem Rahmen auskommen, ein Jahr fiel sie ganz aus. 2023 kehrt die gemeinsame Sportlerwahl von Kreissportbund (KSB) und Mitteldeutscher Zeitung zurück. Prämiert werden sollen die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres – aufgeteilt in sechs Kategorien: männlich, weiblich, Teams jeweils im Erwachsenen- und im Jugendbereich.

Die 36 Nominierten hat der KSB ausgewählt. Dessen stellvertretender Geschäftsführer Maik Heinel berichtet: „Das Sportjahr 2022 war das erste fast normale nach zwei Coronajahren. Die meisten Meisterschaften wurden ausgetragen.“ Und doch habe die Pandemie zu einem merklichen Bruch in der Sportlandschaft geführt. „Wir hatten weniger Sportler, die das Mindestkriterium für die Nominierung erbracht haben.“ Das ist der Landesmeistertitel. Während der KSB vor Corona meist über 160 Landesmeister im Nachwuchs und über 200 bei den Erwachsenen aus dem Kreis verbuchen konnte, waren es im vergangenen vergleichsweise „nur“ 126 respektive 161.

Sportbund hat nominiert

Das habe zum Teil daran gelegen, dass einige Meisterschaften doch noch nicht ausgetragen wurden, ordnete Heinel ein. Teils sei aber auch das Fitnesslevel der Aktiven noch nicht wieder auf Vorcoronaniveau gewesen. Silvana Günther, die sich beim KSB in diesem Jahr um die Vorbereitung der Sportlerehrung kümmert, ergänzt: „An den Meldungen sieht man, dass bisweilen Teilnehmerfelder ausgedünnt waren.“ Einige Aktive seien kampflos Landesmeister geworden, weil es in ihrer Disziplin und Alters- oder Gewichtsklasse keine Konkurrenz gab.

In diesem Jahr ist er nicht nominiert: Leichtathlet Fabian Borggrefe (rechts) wurde 2020 zum Saalekreis-Sportler des Jahres gekürt. Er war für den SG Spergau ins Rennen gegangen. Foto: KLitzsch

Das machte die Einschätzung der Leistungen für die Nominierung nicht leichter, erläutert Heinel. „Es ist für uns schwierig zu bewerten, welcher Aufwand für den Titel betrieben werden musste. Es gibt Sportarten, in denen spielt man automatisch hochklassig.“ Im Fuß-, Hand- oder Volleyball sei es dagegen sehr schwer, Landesmeister zu werden. Gerade in den Teamsportarten sei als Schwierigkeit hinzugekommen, dass hier oft die Saison 2021/22 betrachtet wurde, in der es noch je nach Sportart größere Coronaeinschränkungen gab.

Heinel betont: „Dennoch wollten wir die Sportlerwahl diesmal wieder durchziehen, um so für Motivation zu sorgen.“ Von den Vereinen habe es positives Feedback dafür gegeben. Insgesamt sind die KSB-Vertreter mit der Breite des Kandidatenfeldes zufrieden: „Die Vielfalt des Sportes bildet sich darin ab. Da sind wir auch im Kreis ganz gut aufgestellt, mit Boxern, Ringern, neu auch Stand-up-Paddeln“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer.

So werden Sieger ermittelt

Die sechs Preise werden an zwei verschiedenen Terminen verliehen. Die Nachwuchsehrung findet am 26. Februar im Domstadtkino statt, die der Erwachsenen am 25. März im Ständehaus. Wer dort prämiert wird, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, mitbestimmen. Die finale Reihenfolge ergibt sich aus drei Säulen: Zu 60 Prozent fließt das Votum einer zwölfköpfigen Fachjury aus Vertretern des KSB, der MZ-Sportredaktion, des Kreises und der Saalesparkasse ins Ergebnis ein, zu je 20 Prozent das Votum aus der Onlineabstimmung auf mz.de und analogen Abstimmung mit dem Coupon aus der Printausgabe. Damit Sie sich vorher eine fundierte Meinung bilden können, werden wir hier die 36 Nominierten in den kommenden Wochen kurz vorstellen.

Wenn Sie sich schon entschieden haben, können Sie hier abstimmen.