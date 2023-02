Merseburg/MZ - Die Abstimmung zur Wahl der Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2022 im Saalekreis ist auf der Zielgeraden. An dieser Stelle werden die Nachwuchsmannschaften vorgestellt. Um die Gunst der MZ-Leser und Sportinteressierten werben sechs Juniorenteams. Sie können auf Erfolge in Wettbewerben auf regionaler oder nationaler verweisen und stehen deshalb bei der gemeinsamen Sportlerwahl von Kreissportbund und MZ zur Wahl. Jetzt können Sie, liebe Leserinnen und Leser, über Ihre Favoriten Online abstimmen. Die MZ stellt die Bewerber um den Titel „Nachwuchsmannschaft des Jahres“ an dieser Stelle etwas näher vor.

Fußball, A-Junioren (m), JSG Bennstedt/Großgräfendorf

Sportlerwahl 2022, Kreissportbund Juniorteam: A-Junioren, JSG Bennstedt-Großgräfendorf (Foto: Kreissportbund)

Die Jugendspielgemeinschaft steht für das erfolgreiche Zusammenwachsen des Saalekreises. Die zwei Dörfer, Bennstedt aus dem Salzatal und Großgräfendorf aus der Goethestadt Bad Lauchstädt, haben das Zusammenwachsen der beiden Altkreise vorgelebt. Diese eingeschworene Gemeinschaft aus Talenten hat souverän die Landesmeisterschaft errungen und dabei so manche Topadresse im Landesfußball, zum Beispiel Dessau, Halberstadt oder Stendal, hinter sich gelassen.

Faustball, U 12 (w/m), MSV Buna Schkopau

Sportlerwahl 2022, Kreissportbund Juniorteam: U12 Faustball (Foto: Kreissportbund)

Die U12 um das Trainergespann Schönburg/Arnold-Heinicke erreichte in den letzten Spielzeiten gute Platzierungen bei mehreren Meisterschaften. Besonderer Höhepunkt in der Hallensaison war die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, bei der die junge Mannschaft viele Erfahrungen sammeln konnte. Diese konnten sie in der vergangenen Saison einbringen und gewannen sowohl in der Halle als auch auf dem Feld den Landesmeistertitel.

Radball, Riedel/Tässmann, Tollwitzer RSV 1900

Sportlerwahl 2022, Kreissportbund Juniorteam: Riedel & Tässmann Tollwitzer RSV (Foto: Kreissportbund)

Das Team Tim Riedel und Koby Tässmann setzte sich bei der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft souverän durch und belegte bei seiner ersten Teilnahme im Finale einen hervorragenden vierten Platz. Auch im Landespokal konnte das Duo überzeugen und sicherte sich hier den Sieg.

Volleyball, U 15 (m), TSV Leuna

Sportlerwahl 2022, Kreissportbund Juniorteam: Volleyball TSV Leuna (Foto: Kreissportbund)

Bereits in den Jahren 2018 und 2019 holten sich die Jungs vom TSV Leuna in der Altersklasse U 11 bzw. U 12 den Landesmeistertitel. In den folgenden Jahren wuchs die Mannschaft immer weiter zusammen und konnte diesen Erfolg in der Saison 2021/22 wiederholen. Nach 16 Spielen kamen sie ungeschlagen ins Finale der Landesmeisterschaft und gewannen in einem hochklassischen Endspiel den Titel.

Kegeln, U 18 (w), Team KKV Kreiskegelverein Saalekreis

Sportlerwahl 2022, Kreissportbund Juniorteam: A-Junioren, Team KKV Kreiskegelvereinsk (Foto: Kreissportbund)

2022 reiste die Kreisauswahl der Jugend (U18) im Classic-Kegeln zur Deutschen Meisterschaft nach München. In der Mannschaft starteten Vanessa Moreiko, Christin Kelm, Johanna Neutzsch, Maya Rost, Hannah Berger und Hanna Puhlmann, welche aus den Vereinen SV Germania Schafstädt und SV Geiseltal Mücheln stammen. Die Starterinnen zeigten ihr Können und spielten eine starke Leistung. Am Ende reichte es bei den Deutschen Meisterschaften zu Platz vier.

Gerätturnen, Turnteam (w), SG Spergau

Sportlerwahl 2022, Kreissportbund Juniorteam: A-Junioren, Turnteam SG Spergau (Foto: Kreissportbund)

Mit viel Ausdruck und Freude turnen die Sportlerinnen der SG Spergau ihre Übungen bei den Wettkämpfen. Dabei konnten sie in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Titel in den einzelnen Disziplinen gewinnen. Nach dem Sieg im Regionalausscheid sicherte sich die Turnmannschaft im Jahr 2022 bereits zum zweiten Mal in Folge den begehrten Landesmeistertitel im Mannschaftspokal.

Sie können für die Abstimmung die extra eingerichtete Online-Umfrage nutzen. Bis zum 11. Februar kann über die Sportler und Sportlerinnen sowie Mannschaften des Jahres 2022 im Saalekreis abgestimmt werden.