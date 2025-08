30-Millionen-Euro-Projekt Überraschende Entscheidung im Klinikum Dessau - Pläne für neue Instituts- und Lehrgebäude gestoppt

Im Februar gab es die Zusage für Fördermillionen aus Magdeburg für ein neues Instituts- und Lehrgebäude auf der grünen Wiese im Klinikum in Dessau. Die neue Leitung des Klinikums hofft weiter auf das Geld, will aber die Pläne ganz anders umsetzen. Was die Hintergründe sind.