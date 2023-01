MZ-Sportlerwahl im Saalekreis: Abstimmen für die jungen Sportlerinnen

Die Nachwuchsathletinnen stehen den Erwachsenen im Saalekreis in sportlichen Erfolgen keinesfalls nach. Die MZ stellt mit dem Kreissportbund die nominierten Mädchen vor.

Merseburg/MZ - Das der Nachwuchs sich nicht vor den Erwachsenen verstecken muss, zeigte sich auch 2022. Die Juniorinnen aus dem Saalekreis erbrachten hervorragende Leistungen und traten aus dem Schatten der Großen hervor. Damit stehen sie zurecht zur Wahl bei der Sportlerwahl 2022, einer gemeinsamen Aktion des Kreissportbundes und der Mitteldeutschen Zeitung.

Nicht nur Landesmeistertitel konnten die jungen Sportlerinnen gewinnen, auch bei den Deutschen Meisterschaften waren sie erfolgreich. Eins sind sie nämlich alle: Vielversprechende Talente. Nun haben Sie die Wahl, liebe Leser der Mitteldeutschen Zeitung, Ihr Kreuz bei Ihrer gewählten Favoritin zu setzten. Die MZ stellt die Bewerberinnen um den Titel „Junioren-Sportlerin des Jahres“ näher vor.

Kira Berger, VfH Mücheln, Kunstradfahren

Kira Berger radelt vielleicht zum Titel: "Beste Junioren-Sportlerin des Jahres". (Foto: Kreissportbund)

Im Alter von vier Jahren begann Kira Berger mit dem Kunstradsport und erreichte seitdem viele sehr gute Platzierungen. Das Jahr 2022 spiegelte ihre Klasse erneut wieder. Die Radakrobatin wurde Landesmeisterin im 1er und 2er, und erreichte den zweiten Platz bei den Ostdeutschen Meisterschaften.

Tara Jost, SG Spergau, Gerätturnen

Die Turnerin Tara Jost macht bei der Siegerehrung sicher Freudensprünge. (Foto: Kreissportbund)

Konzentration, Sauberkeit in den Ausführungen und Ausdrucksstärke. Alles Eigenschaften, die Tara Jost für eine erfolgreiche Karriere als Turnerin mitbringt. Das stellte sie im vergangenen Jahr erneut unter Beweis. Das junge Mädchen wurde nicht nur Landesmeisterin auf ihrem Lieblingsgerät, dem Stufenbarren, sondern auch auf dem Schwebebalken und in der Disziplin Sprung.

Cora Löschke, TSV Leuna, Skilanglauf

Mit Langlaufski wird Cora Löschke zur Gala sicher nicht anreisen. (Foto: Kreissportbund)

Cora Löschke schreibt schon lange ihre eigene Geschichte. Die aus einer Skilanglauf-Familie stammende 18-Jährige, belegte beim Deutschlandpokal 2022 starke Platzierungen. Im Cross wurde sie Dritte, im Skiroller erreichte sie den vierten Platz und im Bahnlauf einen sehr guten fünfter Rang.

Alina Beck, PSV Merseburg, Judo

Judoka Alina Beck wird der Auszeuchnungsveranstaltung nicht auf der Matte liegen. (Foto: Kreissportbund)

Einst in der Krabbelgruppe des PSV Merseburg begonnen, ist Alina Beck heute ein vielversprechendes Judo-Talent. Sie sammelte in ihrer noch jungen Karriere schon einige Medaillen. Auch im vergangen Jahr: Bei der Landesmeisterschaft holte sie Gold, bei den Mitteldeutschen Meisterschaften erkämpfte sie einen hervorragenden dritten Platz.

Magdalena Fuchs, TSV Stahl Rothenburg, Skispringen

Man munkelt, dass Skispringerin Magdalena Fuchs zur Preisverleihung nicht geflogen kommt. (Foto: Kreissportbund)

Die Beine in die Hocke, der Blick nach unten - abspringen und in die große Weite fliegen. Für Nachwuchs-Skispringerin Magdalena Fuchs ist das gelebte Realität, mit großem Erfolg. In Wernigerode flog sie zum überragenden Landesmeistertitel, mit überlegenen 20 Punkten Vorsprung auf die erste Verfolgerin.

Karla Busse-Voigt, FG „Merseburger Raben“, Fechten

Wird Fechterin Karla-Busse-Voigt die Kontrahentinnen ausstechen? (Foto: Kreissportbund)

Fleiß und Ehrgeiz sind die Grundlagen für Karla Busse-Voigt, um im Fechten erfolgreich zu sein. Erst vor fünf Jahren mit dem Sport begonnen, kämpfte sie sich seitdem erfolgreich durch zahlreiche Qualifikationen. 2022 dann die Krönung ihrer bisherigen tollen Entwicklung: Sie erreichte den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften mit dem Degen.

Bis zum 11. Februar kann über die Sportler und Sportlerinnen sowie Mannschaften des Jahres 2022 abgestimmt werden. Sie können dafür die extra eingerichtete Online-Umfrage nutzen. In den nächsten Tagen stellen wir die Kandidaten einer anderen Kategorie vor.