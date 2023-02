Merseburg/MZ - Zusammen gewinnen ist doch immer am Schönsten. Den Sieg teilen und gemeinsam feiern, das konnten vergangenes Jahr nicht nur die nominierten sechs Mannschaften aus dem Saalekreis. Doch sie stachen auf regionaler und nationaler Ebene heraus und stehen deshalb bei der gemeinsamen Sportlerwahl von Kreissportbund und Mitteldeutscher Zeitung auf dem MZ-Tippschein, der Online bis 11. Februar ausgefüllt werden kann.

Jetzt haben Sie die Wahl, liebe Leserinnen und Leser, Ihren Favoriten zu wählen. Die MZ stellt die Bewerber um den Titel „Mannschaft des Jahres“ mit ihren Erfolgen an dieser Stelle etwas näher vor.

Michael Gerdes und Herbert Pischl, RSV Zscherben 1909, Radball

Sportlerwahl, Kreissportbund: Mannschaft Michael Gerdes/ Herbert Pischl, RSV Zscherben (Foto: Kreissportbund)

Seit vier Jahren spielen die beiden Radballer Michael Gerdes und Herbert zusammen und konnten seitdem zahlreiche Erfolge feiern. Im vergangenen Jahr siegten sie im Landespokal und wurden sensationeller Zweiter der 2. Bundesliga Nord. Beim Aufstiegsturnier zur 1. Bundesliga scheiterten sie nur knapp.

Kegel-Damen, SV Germania Schafstädt

Sportlerwahl, Kreissportbund: Mannschaft Kegeln, Damen, Schafstädt (Foto: Kreissportbund)

In der 2. Bundesliga Ost ist die 1. Frauenmannschaft des SV Germania Schafstädt nicht mehr wegzudenken. Auch 2022 konnte trotz eines schwierigen Beginns der Klassenerhalt der 2. Bundesliga gesichert werden. Am Ende landeten die im Classic Kegeln antretenden Frauen auf dem 6. Tabellenrang.

Hockey-Herren, TSV Leuna

Sportlerwahl, Kreissportbund: Hockey TSV Leuna (Foto: Kreissportbund)

Die Männer des TSV Leuna spielen seit Jahren in der 2. Hallenhockey-Bundesliga und schafften auch 2022 den Klassenerhalt. Trotz eines großen personellen Umbruchs fand die Mannschaft schnell zueinander und beendete die Saison mit einem 5. Platz.

Kegel-Herren, SV Geiseltal Mücheln

Sportlerwahl, Kreissportbund: Kegel-Herren, SV Geiseltal Mücheln (Foto: Kreissportbund)

Große Tradition hat der Kegelverein SV Geiseltal Mücheln. Seit über 60 Jahren spielen sie in der höchsten oder zweithöchsten Spielklasse. Und auch die neue Generation kann mit ihren Leistungen überzeugen. Im vergangenen Jahr wurde die 1. Männermannschaft in der 2. Bundesliga Ost starker Vierter.

Caroline Opitz und Nadine Salamon, Tollwitzer RSV 1900, Radpolo

Sportlerwahl, Kreissportbund: Opitz/Salamon, Tollwitzer RSV (Foto: Kreissportbund)

Das Radpolo-Duo Caroline Opitz und Nadine Salamon haben sich zwar erst 2022 gefunden, aber trotzdem sofort harmoniert. In ihrer ersten gemeinsamen Saison schafften sie die Sensation und erreichten mit einer Millimeter-Entscheidung am letzten Spieltag den 8. Platz und dadurch den Klassenerhalt in der Radpolo-Bundesliga. Zu dem qualifizierten sie sich für den Deutschlandpokal, bei dem sie einen hervorragenden 5. Platz belegten.

Faustball-Herren, MSV Buna Schkopau

Sportlerwahl, Kreissportbund: Mannschaft Faustball MSV Buna Schkopau (Foto: Kreissportbund)

Nach Jahren der kontinuierlichen Weiterentwicklung erreichten die Faustball-Männer des MSV Buna Schkopau 2022 ihren bisherigen Höhepunkt. In der Feldsaison wurden sie ungeschlagen Erster in der 2. Bundesliga Ost. Auch in der Halle waren sie erfolgreich. Dort erreichten sie den 4. Tabellenplatz.

Bis zum 11. Februar kann über die Sportler und Sportlerinnen sowie Mannschaften des Jahres 2022 im Saalekreis abgestimmt werden. Wenn Sie sich entschieden haben, wer Ihr Favorit ist, können Sie hier abstimmen.