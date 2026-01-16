Wie soll Mobilität im ländlichen Raum gestaltet werden? Und sollte jeder verzichten, um das Klima zu schützen? Über solche Fragen wurde zuletzt in der Merseburger Bibliothek diskutiert. Die Teilnehmer stellten fest: Emotional aufgeladene Wörter wie „autofrei“ und unterschiedliche Wissenstände sind Hürden, die es beim Austausch zu überwinden gilt.

„Beim Diskutieren merkten wir, dass wir eigentlich doch oft einer Meinung sind“ - Debatte über Zukunftsfragen in Bibliothek Merseburg

Bei der Veranstaltungsreihe „Das Revier debattiert“ wurde am Mittwoch, 14. Januar 2026, in der Stadtbibliothek Merseburg über Zukunftsfragen diskutiert.

Merseburg/MZ. - Schon die Verteilung der Tische und Stühle gab am Mittwoch einen Hinweis darauf, dass diese Veranstaltung in der Stadtbibliothek Merseburg keine gewöhnliche „Zuhör-Veranstaltung“ sein würde. Ein interaktives Veranstaltungsformat mit viel Raum zum Austausch sollte den rund 20 Teilnehmern aller Altersklassen geboten werden, erklärte eine Mitarbeiterin des Vereins „science2public“ aus Halle zu Beginn.