Der ASB Saalekreis-Süd trennt sich von seinem Fahrdienst, der bisher Patienten und Mitarbeiter von Behindertenwerkstätten transportiert. Der Geschäftsführer begründet das mit fehlender Wirtschaftlichkeit. Was bedeutet das für Mitarbeiter und Kunden?

ASB Saalekreis-Süd schließt den Fahrdienst für Patienten und Menschen mit Behinderung

Merseburg/MZ. - Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden oder zur Dialyse müssen, Rollstuhlfahrer, die einen Arzt benötigen, sowie Mitarbeiter von Behindertenwerkstätten – all diese Menschen bringen die Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes Regionalverband Saalekreis-Süd an ihr Ziel. Noch. Denn der ASB will seinen Fahrdienst, einen der größeren Anbieter auf dem regionalen Markt, im Sommer aufgeben.