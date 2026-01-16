weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Kündigungen ausgesprochen: ASB Saalekreis-Süd schließt den Fahrdienst für Patienten und Menschen mit Behinderung

Kündigungen ausgesprochen ASB Saalekreis-Süd schließt den Fahrdienst für Patienten und Menschen mit Behinderung

Der ASB Saalekreis-Süd trennt sich von seinem Fahrdienst, der bisher Patienten und Mitarbeiter von Behindertenwerkstätten transportiert. Der Geschäftsführer begründet das mit fehlender Wirtschaftlichkeit. Was bedeutet das für Mitarbeiter und Kunden?

Von Robert Briest 16.01.2026, 12:15
Die ASB-Geschäftsstelle in Merseburg.
Die ASB-Geschäftsstelle in Merseburg. Katrin Sieler

Merseburg/MZ. - Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden oder zur Dialyse müssen, Rollstuhlfahrer, die einen Arzt benötigen, sowie Mitarbeiter von Behindertenwerkstätten – all diese Menschen bringen die Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes Regionalverband Saalekreis-Süd an ihr Ziel. Noch. Denn der ASB will seinen Fahrdienst, einen der größeren Anbieter auf dem regionalen Markt, im Sommer aufgeben.