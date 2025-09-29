Der ASB-Regionalverband Saalekreis-Süd feierte am Wochenende sein 35-jähriges Bestehen. Besucher konnten am Merseburger Nulandtplatz Einblicke hinter die Kulissen gewinnen. Wer das nutzte und was Senioren dazu sagten.

An Stricktagen probieren sich Senioren beim ASB in Merseburg unter Anleitung an kleinen Figuren.

Merseburg/MZ. - Abseits des Geschehens ist ein herzlicher Moment zu beobachten. Eine Seniorin spielt mit einem kleinen Kind Fußball an der Torwand. Mit ihrem Stock in der linken Hand setzt die Dame zum Schuss an. Einen Augenblick später rollt der Ball durch das untere Loch an der Torwand. Darüber freut sich nicht nur die Seniorin, sondern auch der kleine Junge neben ihr.