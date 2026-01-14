In den 200 Meter links und recht von Autobahnen können Investoren einfacher Photovoltaikanlagen errichten. Die Regel hat der Bund 2023 eingeführt um die Energiewende zu beschleunigen. Doch erst jetzt nimmt sie im Saalekreis Fahrt auf. Aber wo?

A38, A143, A14: Mehr Solarparks an den Autobahnen im Saalekreis

Solarparks an der Autobahn - ein bald häufigerer Anblick

Merseburg/MZ. - Wer in jüngerer Vergangenheit mal die Autobahn von Berlin gen Rostock gefahren ist, kennt den Anblick. In langen Reihen ziehen sich Photovoltaik-Anlagen (PV) entlang der A19. Ein solches Bild könnte sich demnächst auch häufiger an den Autobahnen im Saalekreis bieten. Denn immer mehr Solarparkentwickler machen von einer 2023 vom Bund eingeführten Regelung Gebrauch: der Privilegierung von PV-Anlagen in einem 200-Meter-Streifen entlang von Autobahnen und zweigleisigen Bahntrassen.