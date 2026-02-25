Die Rechtsaußenpartei AfD zeigt sich in Köthen sicher, dass ihr die Affäre um die Versorgung von Verwandten nicht schaden wird. Wie Anhänger der Partei bei einem Bürgerdialog reagieren.

Vor vollem Haus in Köthen - So macht sich Sachsen-Anhalts AfD über Filz-Vorwürfe lustig

„Wo ist das bitte Vetternwirtschaft?“: Die AfD-Abgeordneten Daniel Roi, Ulrich Siegmund und Hans-Thomas Tillschneider (v.li.) in Köthen.

Köthen/MZ. - Vetternwirtschaft? Ein Geflecht aus wechselseitigen Abhängigkeiten durch das Zuschanzen steuergeldfinanzierter Jobs – war da was? Dienstagabend in Köthen, ein von der AfD-Landtagsfraktion angemieteter Saal im Schloss: Erwartungsfroh sitzen 440 Zuhörer, jeder einzelne Platz ist besetzt. Als AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund die Bühne betritt, brandet Beifall auf. „Uli, Uli“, ruft jemand. Siegmund strahlt.