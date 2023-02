Tragödie am Rosenmontag Nach tödlichem Unglück in Halle - Köthener Karnevalisten sind tief betroffen

Die Köthener Karnevalisten trauern um das Opfer des tödlichen Unglücks beim Faschingsumzug in Halle am Rosenmontag: „Wir sind in Gedanken bei der Familie der jungen Frau.“ Auch in Köthen hat es in der Vergangenheit. schon zwei gefährliche Vorfälle gegeben.