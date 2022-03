Mann flüchtet in Aken über Balkon - Feuerwehr holt ihn per Drehleiter aus der zweiten Etage

Aken/MZ/JVO - Große Aufregung hat es am Dienstagabend in einem Wohnblock in der Dessauer Straße in Aken gegeben. Wie die Feuerwehr berichtet, wollte sich dort ein Mann einer Polizeimaßnahme entziehen, deren Hintergrund bislang unklar ist. Dabei flüchtete er offenbar vom dritten Obergeschoss in die zweite Etage. „Dort kam er aber nicht weiter“, berichtet Einsatzleiter Sebastian Müller.

Polizei und Feuerwehr holten den Mann mit Hilfe der Drehleiter schließlich runter. Die Polizei nahm ihn anschließend in Gewahrsam. Aufgrund des Einsatzes war die Dessauer Landstraße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Gegen 18.30 war der Einsatz beendet.