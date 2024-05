Ohne Gegenkandidat ist Andreas Nette die Wiederwahl als Querfurter Bürgermeister fast sicher. Er erklärt, was er als Erfolg der ersten sieben Jahre sieht, welche Aufgaben künftig anstehen und warum er für Erneuerbare Energien an den richtigen Stellen ist und ob er Landrat werden will.

Querfurt/MZ. - „Kurzweilig“ und „spannend“. Die Beschreibung klingt nach einer Filmkritik. Bürgermeister Andreas Nette nutzt die Worte allerdings trotz Krisen wie Corona und Inflation, die auch Querfurt nicht unverschont ließen, als Fazit seiner ersten Amtszeit. Die endet im Oktober. Dann folgt die Fortsetzung. „Nette II“ steht schon jetzt eigentlich fest. Denn zur Bürgermeisterwahl am 9. Juni steht der parteilose Politiker als Solist auf dem Wahlzettel.

Ohne Gegenkandidaten benötigt er nur eine Stimme – im Notfall seine eigene. Folgt man dem längeren Resümee seiner bisher etwas mehr als sechseinhalb Jahre auf dem Chefsessel, dürfte er die sicher haben: „Mit Blick darauf, wo wir herkommen, sind wir auf der Überholspur“, sagt Nette. Und: „Der Erfolg spricht dafür, dass wir unter meiner Leitung auf dem richtigen Weg sind.“

Die Finanzen saniert

Als Erfolg kann der Amtsinhaber vor allem den Punkt Finanzen abhaken. Als er 2017 den Posten übernahm, hatte Querfurt einen Kassenkredit von 8,5 Millionen Euro. Der entspricht dem Dispo für eine Privatperson, also geliehenes Geld, für das höhere Zinsen anfallen, das nicht zur Anschaffung von Wertgütern verwendet wird, sondern um laufende Kosten zu decken. Heute liegt der Kassenkredit nur noch bei 1,5 Millionen Euro. Seit dem Vorjahr ist die Stadt von der Pflicht zur Haushaltskonsolidierung entbunden.

Geschafft hat Querfurt das mit Hilfe von sechs Millionen Euro Bedarfszuweisungen vom Land. Doch um die zu bekommen, musste Nette unpopuläre Maßnahmen durchsetzen: Grund- und Gewerbesteuer auf den Landesschnitt anheben, Kita- und Friedhofsgebühren erhöhen. Das alles passierte geräuscharm. Während etwa in Merseburg die Beteiligung der Sportvereine an den Betriebskosten der Sportstätten hohe Wellen schlug, einigte man sich in Querfurt leise: „Mit den Akteuren vor Ort auf Augenhöhe reden“, beschreibt Nette seinen Weg: „Man muss ehrlich sein, auch mal nee sagen, wenn etwas nicht geht.“

Investitionsschwerpunkt Querfurt-Süd

Der 40-Jährige betont, dass es der Stadt trotz der Sanierung des Haushalts gelungen sei, seit 2017 15,6 Millionen Euro vor allem in Infrastruktur und Feuerwehr zu investieren – davon acht Millionen Euro in die Ortsteile. Auf der Habenseite kann Nette auch die über 20 Millionen Euro Fördermittel für das Gewerbegebiet Querfurt-Nord verbuchen. „Das ist eine Riesenchance, sowohl was die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen angeht, als auch attraktive Arbeitsplätze. Als vor drei Jahren der Wettlauf um die Strukturwandelmittel startete und andere Städte mit Ideenskizzen begannen, legte Querfurt fertige Pläne auf den Tisch – und Nette hielt zur Belohnung als erste Kommune im Land einen Förderbescheid in der Hand.

Das Geld nun auch erfolgreich umzusetzen, ist eine der Hauptaufgaben für Nette – seine Wahl vorausgesetzt – in den kommenden Jahren. Als weitere nennt er etwa die Sanierung der Sozialtrakte an der Grundschule Querfurt und der Turnhalle Schmon, der Bau eines Klärwerks, Investitionen in Querfurt-Süd, besonders in den Bereich Ahornstraße. „Wir haben noch etliche Straßen, die wir machen müssen.“ Aber das gehe nur Schritt für Schritt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Energieeinnahmen winken

Um die zu verbessern, kann sich Nette, da wo es passt, also möglichst nicht auf gutem Ackerboden, einen Ausbau der Erneuerbaren Energien in Querfurt vorstellen. Mit dem alten Kalkwerk, dem Projekt bei Gatterstädt und dem Vorhaben der halleschen Energieversorgung am Ortsrand von Weißenschirmbach sind derzeit ohnehin drei größere Anlagen in Planung. „Wir müssen das mit Blick auf die gesetzlichen Regelungen als Chance sehen.“ Er meint die festen Abgaben je Kilowattstunde, die an die Kommune fließen. „Das können 700.000 bis 800.000 Euro im Jahr sein. Das ist eine Größenordnung, über die wir uns unterhalten müssen.“

Gesprächspartner ist dabei zwangsläufig der Stadtrat. Über den sagt Nette: „Das Schöne ist, wenn es darauf ankommt, wird an einem Strang gezogen.“ Er hofft, dass der Rat auch nach der Kommunalwahl am 9. Juni konstruktiv bleibt. Er selbst kandidiert an diesem Tag für den Kreistag, dessen Finanzausschuss er bisher leitet. Erneut tritt er für die SPD an. Vor fünf Jahren hat er der mit seinem Wahlergebnis mehrere zusätzliche Sitze beschert.

Will er Landrat werden?

Ob dieser Popularität wird er bisweilen als Landratskandidat für 2026 gehandelt. Nette sagt dazu: „Wenn ich für sieben Jahre gewählt bin, dann ist mein Ziel, die sieben Jahre vollzumachen. Dass kein anderer kandidiert hat, ist doch der eigentliche Ritterschlag.“ Wenn man diesen Vertrauensvorschuss bekomme, sei es wichtig, dass man die Aufgaben zu Ende erfüllt.

Der Mangel an Gegenkandidaten hat für Nette einen positiven Nebeneffekt. Er muss keinen Wahlkampf führen und hat so Zeit für sein zweites Amt – als Vorsitzender der Thaldorfer Pfingstburschen. Für die steht die große Festwoche an – und die ist zumindest um den Braunsbrunnen mindestens genauso wichtig, wie die Cheffrage im Querfurter Rathaus.