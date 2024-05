Am 1. Juni soll es losgehen. Die Vorbereitungen auf die neue Badesaison in Glauzig laufen. Etwa 20 Leute helfen regelmäßig tatkräftig mit. Es dürfen aber gerne mehr sein.

Countdown zum Anbaden: Am 1. Juni soll die Saison starten

Freibad Glauzig in der Stadt Südliches Anhalt

Sebastian Grund streicht im Freibad Glauzig das Geländer an der Rutsche.

Glauzig/MZ. - Es ist alles etwas knapp bemessen in diesem Jahr. Die Sommerferien starten schon früh, am 24. Juni. Gleichzeitig ziehen sich die Arbeiten zur Saisonvorbereitung im Freibad Glauzig wegen des vielen Regens in den vergangenen Wochen hin.