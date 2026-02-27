weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Innenstadt von Köthen Aus „Schäfer“ wird der „Rüstkrümel“: Bäckerei in Köthen bekommt nach Übernahme neues Logo

Ende 2025 schloss „Schäfer“ seine Filiale in der Halleschen Straße in Köthen. Nun steht der Neustart bevor.

27.02.2026, 08:00
In Köthen steht das Café „Rüstkrümel“ vor der Neueröffnung.
Köthen/MZ. - Dass die Stadtbäckerei Rödel die ehemalige Schäfers-Filiale in der Halleschen Straße in Köthen übernimmt, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Seit Dienstag kündet auch der neue Schriftzug an dem Objekt davon, dass es hier bald weitergeht.

„Rüstkrümel“ soll die Filiale heißen – in Anlehnung an das „Rüstcafé“ der Stadtbäckerei in der Rüsternbreite. Annika Lorenz-Kälin und ihr Mann Ronny Kälin von der Firma Lorenz Werbung haben die neuen Schriftzüge am Schaufenster angebracht.