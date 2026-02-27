Dessau/MZ. - Am Stadteingang Ost ist am Mittwoch, 25. Februar, eine junge Simson-Fahrer verunfallt. Die 15-Jährige hatte gegen 7.45 Uhr die Oranienbaumer Chaussee in Richtung Mildensee befahren. Am Kreisverkehr in der Wasserstadt blieb sie auf der rechten Spur und musste bremsen, da ein vor ihr befindliches Fahrzeug die Geschwindigkeit verringerte.

Durch das Bremsmanöver stellte sich die Simson quer, die Jugendliche stürzte. Ein nachfolgender 64-jähriger Fahrer eines Nissans sah den Sturz noch, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es auf die Simon auffuhr, die auf der Straße lag.

Die 15-Jährige verletzte sich und wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.