Nach tödlichem Unfall am Bahnübergang Roschwitz ist auch Notfallseelsorger Johannes Lewek am Unfallort gewesen, um Lokführer und Fahrgäste zu betreuen. Inwieweit er helfen konnte.

So hat Notfallseelsorger nach tödlichem Unfall am Bahnübergang Roschwitz unterstützt

Notfallseelsorger Johannes Lewek aus Bernburg ist auch am Samstag nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang in Roschwitz im Einsatz gewesen.

Bernburg/MZ. - Bei tragischen Ereignissen ist er der Mann mit der lila Weste. Auch bei dem tödlichen Unfall eines 20-Jährigen am Samstagabend nahe des Bahnübergangs in Bernburgs Stadtteil Roschwitz war Notfallseelsorger Johannes Lewek im Einsatz. Wie er in diesen Momenten helfen kann und wo Betroffene bei traumatischen Erlebnissen noch Hilfe finden, darüber sprach MZ-Reporterin Katharina Thormann mit ihm.