Eine 79-Jährige hat am Donnerstag den Diebstahl ihres Fahrrads angezeigt.

Köthen/MZ. - Eine 79-Jährige hat am Donnerstag den Diebstahl ihres Fahrrads angezeigt. Die Frau hatte das Rad am 26. April gegen 12 Uhr auf dem Marktplatz abgestellt, um einzukaufen. Dabei stürzte sie, kam in ein Krankenhaus.

Von dort beauftragte sie eine Bekannte, das Rad abzuholen. Als die gegen 16 Uhr zum Markt kam, war das Rad weg. Bei dem Rad handelt es sich um ein 28er Damenrad „Gazelle“, dunkelblauer Rahmen und Drei-Gang-Schaltung. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hinweise nimmt die Polizei unter 03496/42 60 oder per Mail an [email protected] entgegen.