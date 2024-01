Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Buschkuhnsdorf/MZ. - Einer der längsten Brandeinsätze im Stadtgebiet von Jessen (ausgenommen die großen Waldbrände) ist am Dienstag in Buschkuhnsdorf zu Ende gegangen. Nach über 24 Stunden sind kurz vor Mitternacht die letzten Feuerwehrleute vom Gelände der Agrargenossenschaft abgerückt. Dort hatte seit dem späten Montagabend eine Lagerhalle gebrannt, Hunderte Strohballen und mehrere Landmaschinen wurden vernichtet. Der Schaden wurde in einer ersten Schätzung auf eine Million Euro beziffert. Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung laufen in Regie der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.