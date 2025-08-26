Bald schließt die Schloß-Apotheke in Annaburg endgültig ihre Tore. Doch es gibt eine Lösung, wie die Versorgung dort und in Prettin künftig gesichert wird.

Schließungstermin der Apotheke in Annaburg bekannt - so geht es mit der Versorgung weiter

Wie geht es in Annburg mit der Apotheke weiter? Nun herrscht Klarheit.

Annaburg/Prettin/MZ. - Vor etwa vier Monaten hat der Inhaber der einzigen Apotheke in Annaburg, Daniel Helbing, bekanntgegeben, sein Geschäft zu schließen. Nun nennt der Apotheker den Schließungstermin der Schloß-Apotheke, gleichzeitig ist jetzt auch klar, wie Menschen in Annaburg und Prettin künftig mit Medikamenten und Ähnlichem versorgt werden.