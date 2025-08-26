Das Insektensterben ist in aller Munde. Doch gibt es auch Tiere, die sich allmählich in der hiesigen Region breit machen. Was hat das für Auswirkungen auf die Natur vor der Haustür?

Die gemeldeten Sichtungen der Gottesanbeterinnen nehmen zu. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie gern als blinder Passagier reisen.

Bitterfeld/MZ. - 76,7 Prozent der Biomasse flugaktiver Insekten sind laut der Krefelder Langzeitstudie innerhalb der letzten 27 Jahre verschwunden. Gründe dafür – von Klima bis Steingarten – gibt es viele. Dafür breiten sich andere Arten, wie etwa die Gottesanbeterinnen, immer weiter in Deutschland, Sachsen-Anhalt und im Altkreis aus. Doch was bedeutet das für die Flora und Fauna in Anhalt-Bitterfeld?