Wegen des Kriegs in der Ukraine hat Anastasiia Ivanovska ihre Heimat verlassen. Jetzt ist sie in Landsberg zu Hause. Wie sie schließlich in Halle auch Arbeit gefunden hat.

Mit sieben Sprachen: Ukrainerin startet in Halle beruflich neu durch

Arbeitet gern an der Hotelrezeption: Anastasiia Ivanovska (links), Politikwissenssenschaftlerin aus der Ukraine, hat in Halle eine Stelle gefunden. Personalchefin Olga Merkel schätzt sie nicht zuletzt wegen ihres Engagements und ihrer Zielstrebigkeit.

Halle (Saale)/Landsberg/MZ. - Seit dreieinhalb Jahren ist Anastasiia Ivanovska jetzt in Deutschland. In Landsberg hat die Frau aus der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw Zuflucht gefunden – und bald mit Deutschkursen begonnen, mit dem Ziel, anzukommen und Arbeit zu finden. Das ist ihr inzwischen gelungen: Seit einem halben Jahr hat sie einen festen Job, gefunden mit einem über das Jobcenter vermittelten Coaching beim Bildungsträger SBH Nordost GmbH.